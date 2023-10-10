Песков высказался о российской поддержке Палестины

Россия поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта в Израиле. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживают ли в Кремле Палестину.