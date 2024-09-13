ШКИПЕР

« В ночь на 14 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Каневе Черкасской области. » В этом списке ещё несколько областей и городов Укрорейха. Недавно ЗЕ бил себя пяткой в грудь и твердил, что у него комплексов ПВО Патриот ну прямо завались , как гуталина у дяди кота Матроскина , который работает на гуталиновой фабрике. Хочется спросить - Ну что это дало тебе ЗЕ ? -