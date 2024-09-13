Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Небензя: НАТО начинает прямую войну с Россией

Небензя: НАТО начинает прямую войну с Россией

Решение об ударах дальнобойным оружием НАТО по вглубь территории России принято давно. Сейчас происходит лишь его легимизация «по просьбе» Украины.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Видимо у нас утроилось производство красной краски, будем очередные линии малевать
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9 час.
Lana
Беги сражайся. Генеральша диванная
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8 час.
ШКИПЕР
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7 час.

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