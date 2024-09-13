Решение об ударах дальнобойным оружием НАТО по вглубь территории России принято давно. Сейчас происходит лишь его легимизация «по просьбе» Украины.
Небензя: НАТО начинает прямую войну с Россией
Комментарии
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Андрей Тихонов
Видимо у нас утроилось производство красной краски, будем очередные линии малевать
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9 час.
Lana
Беги сражайся. Генеральша диванная
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8 час.
ШКИПЕР
« В ночь на 14 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Каневе Черкасской области. » В этом списке ещё несколько областей и городов Укрорейха. Недавно ЗЕ бил себя пяткой в грудь и твердил, что у него комплексов ПВО Патриот ну прямо завались , как гуталина у дяди кота Матроскина , который работает на гуталиновой фабрике. Хочется спросить - Ну что это дало тебе ЗЕ ? -
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7 час.
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