«Яндекс Маркет» начал выпускать свой бренд велосипедов

«Яндекс Маркет» приступил к производству городских велосипедов под СТМ в Китае. Такое решение может быть обусловлено сокращением предложений импортных велосипедов и ростом цен на отечественные марки, говорится в поступившем в AdIndex сообщении.
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