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Данилко про Laima Rendezvous Jūrmala и «Новую волну»: «Многие артисты боялись приезжать на фестиваль к Лайме»

Данилко про Laima Rendezvous Jūrmala и «Новую волну»: «Многие артисты боялись приезжать на фестиваль к Лайме»

Совсем скоро в Латвии начнется фестиваль, который организовывает вот уже не один год Лайма Вайкуле. При этом долгое время на соседней сцене проходило другое громкое музыкальное событие – «Новая волна», организатором которого был Игорь Крутой.

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