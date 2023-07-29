Данилко про Laima Rendezvous Jūrmala и «Новую волну»: «Многие артисты боялись приезжать на фестиваль к Лайме»

Совсем скоро в Латвии начнется фестиваль, который организовывает вот уже не один год Лайма Вайкуле. При этом долгое время на соседней сцене проходило другое громкое музыкальное событие – «Новая волна», организатором которого был Игорь Крутой.
Совсем скоро в Латвии начнется фестиваль, который организовывает вот уже не один год Лайма Вайкуле. При этом долгое время на соседней сцене проходило другое громкое музыкальное событие – «Новая волна», организатором которого был Игорь Крутой.
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