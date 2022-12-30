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Шишкина о допуске мужчин-синхронистов к Олимпиаде: «Единицы способны с ходу встать в женскую группу. Многие страны не будут использовать эту опцию на Играх»

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина высказалась об уровне мужского синхронного плавания. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года.

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