Шишкина о допуске мужчин-синхронистов к Олимпиаде: «Единицы способны с ходу встать в женскую группу. Многие страны не будут использовать эту опцию на Играх»

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина высказалась об уровне мужского синхронного плавания. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года.
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