Орбан после визита в Пекин отправится в Вашингтон

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Леонид Ла Рошель

Непонятно с чего вдруг Витя возомнил себя верховным миротворцем всея мира? Много шума вокруг этих вояжей, а толку??? Нет, абсолютно не против таких движений, но когда они могут принести какой-то результат. А здесь? Может мы чего не знаем и Витёк возит "компромиссные варианты" для согласования сторонами конфликта? Но тогда при чем тут усраина с просроченным наркопюрером? Их мнения никто спрашивать не собирался, за них всё решают за океаном и проливом.