Орбан после визита в Пекин отправится в Вашингтон

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Непонятно с чего вдруг Витя возомнил себя верховным миротворцем всея мира? Много шума вокруг этих вояжей, а толку??? Нет, абсолютно не против таких движений, но когда они могут принести какой-то результат. А здесь? Может мы чего не знаем и Витёк возит &quot;компромиссные варианты&quot; для согласования сторонами конфликта? Но тогда при чем тут усраина с просроченным наркопюрером? Их мнения никто спрашивать не собирался, за них всё решают за океаном и проливом.
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