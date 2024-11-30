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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский делит с Холлом 11-е место в истории НХЛ по числу побед (407). У идущего 10-м Тони Эспозито – 423

Вратарь «Флориды» отразил 28 из 31 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:3). Победа стала для него 11-й в текущем сезоне и 407-й за карьеру в рамках регулярок (в 717 играх).

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