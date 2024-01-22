Редкие фотографии из повседневной жизни жителей Шри-Ланки в конце XIX века

Повседневная жизнь сингальцев в 1880-х годах на чёрно-белых фотографиях. История Шри-Ланки, о которой есть какие-то документальные подтверждения, насчитывает около 3000 лет, а следы доисторических поселений датируются 125 000 лет.
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