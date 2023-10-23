"Папа, увези меня в Россию, пожалуйста": звёзды-беглецы на Западе из-за голода уходят в таксисты

Alex Zim Это, конечно, высокая честь от высокоинтеллектуальной публики вроде шашлычников и торговцами мандаринами. Ну, и еще одно - публике всегда любопытно посмотреть на того, кого с коня за шкирку взяли и на хромого ишака пересадили..

Alex Zim А вообще-то изрядно надоело об этих говенных русофобах читать ежедневно. Нравятся они фанатам и мазохистам, любящим смачные плевки с морды стирать флаг им в руки и идите по Интернету любовь свою выискивать.