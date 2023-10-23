Оказывается, русофобию за границей могут только навязывать, по своей воле платить за неё кровные доллары никто не хочет.
"Папа, увези меня в Россию, пожалуйста": звёзды-беглецы на Западе из-за голода уходят в таксисты
Комментарии
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Alex Zim
Это, конечно, высокая честь от высокоинтеллектуальной публики вроде шашлычников и торговцами мандаринами. Ну, и еще одно - публике всегда любопытно посмотреть на того, кого с коня за шкирку взяли и на хромого ишака пересадили..
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4 д.
Alex Zim
А вообще-то изрядно надоело об этих говенных русофобах читать ежедневно. Нравятся они фанатам и мазохистам, любящим смачные плевки с морды стирать флаг им в руки и идите по Интернету любовь свою выискивать.
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4 д.
Александр Симаков
Так это Вы мазохист! Вам надоело читать, а Вы всё равно читаете, причём ЕЖЕДНЕВНО! Где Вы только статьи о говенных русофобах каждый день выискиваете? 😀
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3 д.
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