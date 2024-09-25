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Подполье: в Дании на восток едут трейлеры с БТР Boxer для Украины

Подполье: в Дании на восток едут трейлеры с БТР Boxer для Украины

В Дании были зафиксированы германо-нидерландские БТР Boxer, предназначенные для поставки на Украину, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

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