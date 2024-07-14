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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о трансферах в КХЛ: «Все сидят в засаде. Рынок у нас небольшой – США и Канада. Хороших игроков к нам не пустят, они в сборных»

– Клубы КХЛ очень активизировались на североамериканском рынке. «Ак Барс» может подписать Ника Петана.

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