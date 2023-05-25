Федеральное агентство новостей №1

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Полицейские задержали в Подмосковье водителя с наркотиками и оружием

Полицейские задержали в Подмосковье водителя с наркотиками и оружием

Подмосковные автоинспекторы остановили на трассе возле деревни Суханово в Ленинском горокруге автомобиль, которым управлял 38-летний житель Иваново.

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