Украине пригрозили немедленным ответом в случае несоблюдения перемирия в День Победы

Виктор Фоменко

Мир сошёл с ума. Какое на фиг перемирие? Даже если хохлы действительно прекратят обстрелы, в чём лично я очень сомневаюсь, то никто и ничто не сможет помешать им провести ротацию в своих вооружённых силах, перевооружиться, как говорится, зализать раны и после окончания перемирия с большей силой и упорством убивать наших солдат. Путин хочет казаться хорошим перед Трампом, и им, судя по всему по фигу, что из-за этого будут дополнительные жертвы. Да и решать какой будет ответ в случае нарушения украинцами перемирия будет не Сальдо, а Путин.