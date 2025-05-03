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Украине пригрозили немедленным ответом в случае несоблюдения перемирия в День Победы

Украине пригрозили немедленным ответом в случае несоблюдения перемирия в День Победы

Украине пригрозили немедленным ответом в случае несоблюдения перемирия в День Победы. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Комментарии
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Виктор Фоменко
Мир сошёл с ума. Какое на фиг перемирие? Даже если хохлы действительно прекратят обстрелы, в чём лично я очень сомневаюсь, то никто и ничто не сможет помешать им провести ротацию в своих вооружённых силах, перевооружиться, как говорится, зализать раны и после окончания перемирия с большей силой и упорством убивать наших солдат. Путин хочет казаться хорошим перед Трампом, и им, судя по всему по фигу, что из-за этого будут дополнительные жертвы. Да и решать какой будет ответ в случае нарушения украинцами перемирия будет не Сальдо, а Путин.
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8 час.
ШКИПЕР
Трамп уже положил на Россию большой и толстый, так что выёживаться перед ним нет никакого толку.
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4 час.
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