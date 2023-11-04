Министерство иностранных дел Венесуэлы назвало удары израильской стороны в секторе Газа истреблением населения в нацистском стиле.
МИД Венесуэлы назвал удары в Газе истреблением населения в нацистском стиле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Soukhatchev
Мадуро, не дури не подумав головой! Почитай вменяемых людей в мире: Настоящих умных - мало... "Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза оказался одним из таких умных, здравых людей. Португальский лидер беседовал с послом Палестинской автономии Набилем Абу-Знейдом на ежегодном благотворительном мероприятии Дипломатический базар. После того, как Абу-Знейд стал предъявлять претензии Израилю и жаловаться на него, де Соуза сказал: "Да знаю я, знаю, что вы во всем вините израильтян. Но на сей раз всю эту кашу заварила ваша сторона. Вы не можете и не имеете права винить Израиль, вам не следовало вообще все это начинать!"
Ответить
21 час.
Vladimir Soukhatchev
Макака это ты, Игорек! почитай что пишут вдумчивые люди:
Ответить
21 час.
Vladimir Soukhatchev
"Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза оказался одним из таких умных, здравых людей. Португальский лидер беседовал с послом Палестинской автономии Набилем Абу-Знейдом на ежегодном благотворительном мероприятии Дипломатический базар. После того, как Абу-Знейд стал предъявлять претензии Израилю и жаловаться на него, де Соуза сказал: "Да знаю я, знаю, что вы во всем вините израильтян. Но на сей раз всю эту кашу заварила ваша сторона. Вы не можете и не имеете права винить Израиль, вам не следовало вообще все это начинать!"
Ответить
21 час.
Свежие комментарии