Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Всё для кишлачников»: в Госдуме потребовали проверить схему выдачи жилья мигрантам

«Всё для кишлачников»: в Госдуме потребовали проверить схему выдачи жилья мигрантам

Один из депутатов направил официальное обращение генпрокурору. Депутат Госдумы Сергей Миронов публично поднял тревогу — по его мнению, в стране нарастает опасная практика, при которой бывшие мигранты, получившие российское гражданство, получают жилищные субсидии и сертификаты за счёт бюджета, в обход интересов коренного населения.

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Балу -
Выстрел из танка...
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13 час.
Зоя Гольдштаб
Блаблаблаблаблаблабла........
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13 час.
Борис Сторублевцев
чинуш трясти и садить  !!!
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11 час.
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