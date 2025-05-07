«Всё для кишлачников»: в Госдуме потребовали проверить схему выдачи жилья мигрантам

Один из депутатов направил официальное обращение генпрокурору. Депутат Госдумы Сергей Миронов публично поднял тревогу — по его мнению, в стране нарастает опасная практика, при которой бывшие мигранты, получившие российское гражданство, получают жилищные субсидии и сертификаты за счёт бюджета, в обход интересов коренного населения.