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Закон и Порядок

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Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Многие поляки считают, что Украина недостаточно европеизировалась для Евросоюза. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio ZET заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины Киеву "нечего даже мечтать о вступлении в Европейский Союз".

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