Разговорчики в ЕС!

Natalija Osminina

Поздно пить Боржоми. Что правые придут, что неправые, поздно все спохватились. США среагировали первыми и повесили на ЕС обязательства по оплате 280 миллиардов (20 миллиардов США взяли на себя), США заставляют ЕС изъять деньги из реальной экономики (т.е., с социальных пособий и предпринимателей), а при нежелании этого сделать, запретить эмиссию евро. И тогда ЕС мгновенно придет конец. И сделать это США планируют до конца года.