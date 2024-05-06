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Разговорчики в ЕС!

Разговорчики в ЕС!

КВАДРАТУРА  КРУГА Смотри-ка, как европейские политики разговорились. Прямо экстремисты какие-то. Агенты Путина, это самое мягкое, что можно о них сказать.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Поздно пить Боржоми. Что правые придут, что неправые, поздно все спохватились. США среагировали первыми и повесили на  ЕС обязательства по оплате 280 миллиардов (20 миллиардов США взяли на себя), США заставляют ЕС изъять деньги из реальной экономики (т.е., с социальных пособий и предпринимателей), а при нежелании этого сделать, запретить эмиссию евро. И тогда ЕС мгновенно придет конец. И сделать это США планируют до конца года.
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