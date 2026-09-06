Все школьники 6–11 классов в Новосибирской области охвачены профориентацией

Профориентационная экосистема региона выстроена в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и объединяет школы, колледжи, вузы, научные центры и крупнейших работодателей области, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НГУ откроет перво...
- Напавший на учите...
- Новосибирец разгр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым