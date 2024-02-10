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Песков: попытки пробить брешь в информационных системах России не прекращаются

Песков: попытки пробить брешь в информационных системах России не прекращаются

Попытки пробить брешь в информационных системах Российской Федерации не прекращаются. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства Владимира Путина.

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