МИД Венесуэлы отозвал дипломатов из не признавших победу Мадуро стран

Власти Боливарианской Республики Венесуэла решили отозвать своих послов из ряда стран на континенте. Это связано с непризнанием ими итогов выборов, в результате которых Николас Мадуро переизбрался на следующий срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии