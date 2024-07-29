Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    "Какие слова :"Усиление риторики ...."! А дальше риторики дело ПО-НАСТОЯЩЕМУ пойдёт ? Что за бред - иностранцы, подле...Как халатность вл...
  • vagas Karlito
    Харис что ли будет страной править!? Конечно нет! А вот Трамп тот будет  и это не устраивает тех кто сейчас там рулит...На посту президен...
  • Сергей Трофимов
    только в странах где большинство граждан идиоты могут выбирать и ставить на большие должности баб  бабы не думают гол...На посту президен...

МИД Венесуэлы отозвал дипломатов из не признавших победу Мадуро стран

МИД Венесуэлы отозвал дипломатов из не признавших победу Мадуро стран

Власти Боливарианской Республики Венесуэла решили отозвать своих послов из ряда стран на континенте. Это связано с непризнанием ими итогов выборов, в результате которых Николас Мадуро переизбрался на следующий срок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх