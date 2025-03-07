Апокалипсис для Киева. Размышления о будущем Украины

Честно скажу, в последние дни предпочитаю вообще не смотреть телевизор. Как бы не старался спрятаться от новостей о переговорах Зеленского и президента Трампа, обязательно эта тема «всплывает» даже на спортивных каналах.
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