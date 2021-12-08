Газета.ru

6 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    И ведь пройдет этот законопроект и деньги найдут...как на премии чиновникамВ Госдуму внесли ...
  • Татьяна Бутова
    В ответ этому идиоту нужно сказать тоже, но только в отношении конгресса, допускающего такое.В посольстве РФ н...
  • Елена игрик
    Их Штаты уже на весь мир, публично кинули, а они все знай свою старую пластинку проигрывают. Идиоты.Глава МИД Украины...

Помощник президента Ушаков заявил, что на встрече Путин и Байден шутили и вспоминали войну

Помощник президента Ушаков заявил, что на встрече Путин и Байден шутили и вспоминали войну

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх