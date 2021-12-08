Помощник президента Ушаков заявил, что на встрече Путин и Байден шутили и вспоминали войну

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого, сообщает ТАСС.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого, сообщает ТАСС.
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