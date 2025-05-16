В Хабаровске перед судом предстал обвиняемый в хранении и покушении на сбыт наркотиков

В январе нынешнего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что 53-летний житель Центрального района может быть причастен к изготовлению и распространению наркотических средств растительного происхождения.
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