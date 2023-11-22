Уральский предприниматель попал в «Шторм Z» и завел блог про СВО

Уральский предприниматель Даниил Туленков, который в 2019 году был осужден за срыв поставки запчастей по договору с фермером, подписал контракт с Министерством обороны, попал в «Шторм Z» и теперь пишет заметки в телеграме.
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