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Kinema Citrus взялась за «Русалочку» и шиноби — первые трейлеры аниме «Прощай, Лар...

Kinema Citrus взялась за «Русалочку» и шиноби — первые трейлеры аниме «Прощай, Лар...

Kinema Citrus взялась за «Русалочку» и шиноби — первые трейлеры аниме «Прощай, Лара» и «Ниндзя-школьник»К своем 15-летию, которое студия справила в прошлом году, известная отаку по «Созданному в Бездне» Kinema Citrus анонсировала сразу два оригинальных аниме, поделившись артами и трейлерами.

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