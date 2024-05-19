Kinema Citrus взялась за «Русалочку» и шиноби — первые трейлеры аниме «Прощай, Лар...

Kinema Citrus взялась за «Русалочку» и шиноби — первые трейлеры аниме «Прощай, Лара» и «Ниндзя-школьник»К своем 15-летию, которое студия справила в прошлом году, известная отаку по «Созданному в Бездне» Kinema Citrus анонсировала сразу два оригинальных аниме, поделившись артами и трейлерами.