Производство оборудования: локализация в системах теплоснабжения

Компания НПО АСТА (г. Воскресенск, Московская область), производитель трубопроводной арматуры, запустила серийное производство предохранительных клапанов для систем теплоснабжения, промышленных емкостей и оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии