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Смешали фасоль с морковью: сытная еда без лишних затрат

Смешали фасоль с морковью: сытная еда без лишних затрат

Фасоль считается самым сытным растительным продуктом и почти ничего не стоит по сравнению с мясом. Она отлично сочетается с овощами и охотно впитывает все приправы –поэтому из фасоли очень быстро можно сделать сытный гарнир без лишних затрат.

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