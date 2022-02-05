Попал в ДТП с машиной ГИБДД — что делать?

Авария с участием автомобиля ДПС вдвойне неприятна. Как вести себя в этом случае? Сложно ли будет доказать свою невиновность? Все решают обстоятельства Патрульная машина отличается от гражданского транспорта наличием проблескового маячка и сирены.
Авария с участием автомобиля ДПС вдвойне неприятна. Как вести себя в этом случае? Сложно ли будет доказать свою невиновность? Все решают обстоятельства Патрульная машина отличается от гражданского транспорта наличием проблескового маячка и сирены.
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