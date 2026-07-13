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Дастин Порье: «У Макгрегора было опухшее лицо. Не хочу, чтобы он становился фрик-бойцом»

Бывший боец UFC Дастин Порье считает, что Конор Макгрегор завершит карьеру после травмы колена, которую получил в поединке с Максом Холлоуэем на UFC 329.

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