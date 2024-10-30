Sharp представила флагманский смартфон Sharp Aquos R9 Pro с тройной камерой и большим сканером отпечатковЯпонская компания Sharp представила новый флагманский смартфон Aquos R9 pro с впечатляющей камерой и мощными характеристиками.
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