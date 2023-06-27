Карл-Энтони Таунс более интересен клубам НБА, чем Руди Гобер

«Миннесота» продлила контракт с центровым Назом Ридом. В команде также выступают звездные большие Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер, что может подвигнуть «волков» на обмен.
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