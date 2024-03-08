Акция «8 Марта – в каждый дом!» проходит в разных районах Владимирской области

Во Владимирской области полицейские поддерживают акцию МВД России «8 Марта – в каждый дом!». В рамках акции инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району поздравили с Международным женским днем маму погибшего при исполнении служебных обязанностей инспектора ОР ДПС ГИБДД Елену Бубнову, а сотрудники отдела по работе с личным составом поздравили также женщин-ветеранов, немало лет посвятивших службе в органах внутренних дел.