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«Даллас» просмотрит Ламаркуса Олдриджа

«Даллас» во вторник просмотрит «большого» Ламаркуса Олдриджа (37 лет, 211 см). В апреле 2021 года семикратный участник Матча всех звезд неожиданно объявил о завершении карьеры в связи с сердечной аритмией.

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