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Владелец "Жизнь Марта" попросил федеральные торговые сети не штрафовать общих поставщиков

Владелец "Жизнь Марта" попросил федеральные торговые сети не штрафовать общих поставщиков

Сейчас по требованию Роспотребнадзора закрыты все предприятия, поставлявшие продукцию в популярную сетьС просьбой не штрафовать поставщиков продукции, которые были закрыты в связи с отравлением в "Жизнь Марте", обратился к федеральным торговым сетям владелец франшизы Иван Зайченко.

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