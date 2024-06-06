Владелец "Жизнь Марта" попросил федеральные торговые сети не штрафовать общих поставщиков

Сейчас по требованию Роспотребнадзора закрыты все предприятия, поставлявшие продукцию в популярную сетьС просьбой не штрафовать поставщиков продукции, которые были закрыты в связи с отравлением в "Жизнь Марте", обратился к федеральным торговым сетям владелец франшизы Иван Зайченко.
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