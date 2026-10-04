Школьникам Новокубанска объяснили риски дропперства и краж с карт

В гимназии № 1 имени В. И. Варенникова сотрудница Новокубанского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР объяснила учащимся, как не стать потерпевшим или участником противоправных действий, в том числе при обнаружении чужих банковских карт и вовлечении в интернет-схемы быстрого заработка.