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Царьград

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Школьникам Новокубанска объяснили риски дропперства и краж с карт

Школьникам Новокубанска объяснили риски дропперства и краж с карт

В гимназии № 1 имени В. И. Варенникова сотрудница Новокубанского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР объяснила учащимся, как не стать потерпевшим или участником противоправных действий, в том числе при обнаружении чужих банковских карт и вовлечении в интернет-схемы быстрого заработка.

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