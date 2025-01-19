«Это не поддается никакому объяснению и пониманию»: Захарова прокомментировала новые зверства неонацистов в Курской области

Оккупанты пытали и безжалостно убили мирных жителей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые выявленные зверства неонацистов в Курской области «Это не поддаётся никакому логическому объяснению и пониманию.
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