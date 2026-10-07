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Интуитивно и по спутниковым снимкам: учёный рассказал, как в Арктике находят новые острова

Интуитивно и по спутниковым снимкам: учёный рассказал, как в Арктике находят новые острова

Учёные следят за отдельными районами Арктики по спутниковым снимкам и могут заранее предположить, где появятся новые острова.

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