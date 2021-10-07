СК наградит женщину, вызвавшую полицию во время избиения пассажира метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения женщины, которая стала свидетелем жестокого избиения Романа Ковалёва, заступившегося за девушку в московском метро, сообщает сайт ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения женщины, которая стала свидетелем жестокого избиения Романа Ковалёва, заступившегося за девушку в московском метро, сообщает сайт ведомства.
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