Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery German
    Я не чеченец. И не мусульманин. Но, за уважаемого мною Рамзана Кадырова очень рад -- у такого Отца выросла такая дочь...Старшая дочь Кады...
  • Сергей Зимин
    Прикрыть контору👎Google грозит штр...
  • Rustam Kuchkarov
    Типа в рюкзаке секретные материалы о военном потенциале Монголии. А может российская водка так подействовала, на прик...Сотрудники посоль...

СК наградит женщину, вызвавшую полицию во время избиения пассажира метро

СК наградит женщину, вызвавшую полицию во время избиения пассажира метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения женщины, которая стала свидетелем жестокого избиения Романа Ковалёва, заступившегося за девушку в московском метро, сообщает сайт ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх