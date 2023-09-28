Звезды на съемках: Климова вернулась в прошлое, Тарабукин ухаживает за Сагаловой

Новая жизнь уже знакомых сериалов Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снова облачились в военную форму, Никита Панфилов уже в четвертый раз входит в образ байкера и следователя, Михаил Тарабукин пытается ухаживать за Дарьей Сагаловой.
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