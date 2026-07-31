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Аргументы недели

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Блогершу Соню Мармеладову приговорили к трём годам условно за порнографию

Блогершу Соню Мармеладову приговорили к трём годам условно за порнографию

Мещанский суд Москвы вынес приговор секс-блогеру Соне Мармеладовой. Софья Вершинина, известная под этим псевдонимом, получила три года условно с испытательным сроком и штраф почти в пять миллионов рублей.

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