В Израиле продлили срок мобилизации резервистов ещё на два месяца Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне одобрил продление режима мобилизации р.
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В Израиле продлили срок мобилизации резервистов ещё на два месяца Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне одобрил продление режима мобилизации р.
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