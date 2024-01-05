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Игорь Колесник: «Успех – это, когда ты девять раз упал, а в десятый раз поднялся»

Что такое успех в бизнесе и как его достичь? Почему кризис – это рост? Что отличает бизнесмена от других людей? Предприниматель и основатель ООО ПТП “Фомальгаут” Игорь Колесник поделился историей своего бизнеса.

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