Политолог Пшеничников: России не нужна заморозка конфликта на Украине

Заморозка конфликта на Украине не отвечает интересам России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя предложение советников кандидата в президенты США Дональда Трампа провести границы по линии боевого соприкосновения.
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