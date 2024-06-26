Политолог Пшеничников: России не нужна заморозка конфликта на Украине

Заморозка конфликта на Украине не отвечает интересам России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя предложение советников кандидата в президенты США Дональда Трампа провести границы по линии боевого соприкосновения.