«За ночь вытащил шестерых»: штурмовик рассказал о боях под Тернами

В зоне спецоперации больше всего запоминается боевое братство, рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Гусар».
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