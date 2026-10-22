В Кузбассе в ходе операции "Нелегал-2026" выявлено 558 нарушений миграционного законодательства. Более 80 иностранцев будут выдворены, сумма штрафов — около 3 млн рублей.
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