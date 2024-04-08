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Газета.ру

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Конгрессмен Смит: спикер Джонсон пообещал, что не откажется от Украины

Конгрессмен Смит: спикер Джонсон пообещал, что не откажется от Украины

Член палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит заявил, что нет причин не доверять заявлению спикера Майка Джонсона о том, что законопроект по помощи Киеву будет рассмотрен, поскольку он обещал, что "не оставит Украину".

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