kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Есикова
    Хороший актёр, но из банального ДТП СМИ и телевидение сделали такую сенсацию🙈🙈😆🙈. Ольге писать не о чемДенис Матросов по...
  • Маша Глага
    Для меня они никто. Даже не интересно смотреть. ФальшивкиНаше всё: Юра Бор...
  • Maxim
    Лучше - палаточный городок..Гвинет Пэлтроу по...

Чёрная полоса превращается в две: Ирина Тонева, Ян Цапник и Андрей Мерзликин

Чёрная полоса превращается в две: Ирина Тонева, Ян Цапник и Андрей Мерзликин

5 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась громкая премьера комедии «Мы рожаем», которую зрителям представили режиссёр Дмитрий Суворов и актёры Ян Цапник, Кузьма Сапрыкин, Данила Якушев, Никита Тарасов, Анастасия Панина и Сергей Стёпин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх