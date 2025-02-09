Чёрная полоса превращается в две: Ирина Тонева, Ян Цапник и Андрей Мерзликин

5 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась громкая премьера комедии «Мы рожаем», которую зрителям представили режиссёр Дмитрий Суворов и актёры Ян Цапник, Кузьма Сапрыкин, Данила Якушев, Никита Тарасов, Анастасия Панина и Сергей Стёпин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии