"Это очень хороший способ обвинять русских": В ответ на в обвинения Африки в предательстве, Путин дал исчерпывающий ответ

О предстоящем саммите Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, много было сказано, и все прекрасно понимают какое важное значение он будет иметь для дальнейшего партнерства между нашими странами.
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