СКА разгромил хабаровский «Амур» со счетом 6:2

В Петербурге в Ледовом дворце накануне прошла встреча хокеистов СКА и хабаровского «Амура». В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербуржцы разгромили гостей со счетом 6:2.
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