Военное обозрение

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Секретарь Совбеза РФ: Англосаксы пытаются раздробить русский этнос

Секретарь Совбеза РФ: Англосаксы пытаются раздробить русский этнос

Западные страны стремятся при помощи санкций добиться изоляции и ослабления России. Но больше всего от такой стратегии страдают не россияне, а европейцы.

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